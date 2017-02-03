На шести станциях метро станет тише

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В феврале начнутся работы по снижению уровня шума на шести станциях метро. Это «Владыкино», «Планерная», «Свиблово», «Динамо», «Бауманская» и «Парк культуры» (кольцевая). Работы собираются проводить в ночные часы и во время технологических окон.

«На путевой инфраструктуре метро будут использоваться технологии LVT (Low Vibration Track — путь пониженной вибрации), которые снизят уровень шума примерно с 80 до 72 децибел», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. По его словам, такие технологии уже успешно применены на Калининско-Солнцевской линии, участках от «Саларьева» до «Тропарёва» и от «Петровско-Разумовской» до «Бутырской», а также на станции «Спартак». Их будут использовать и на станциях, которые должны открыться в этом году. Снижению шума в подземке способствуют и новые поезда «Ока» серо-голубого цвета с тихим ходом, которые курсируют на Серпуховско-Тимирязевской и других линиях метро.

Как пояснил Максим Ликсутов, за счёт всех этих работ шум в метро в среднем снизится на 10 процентов.