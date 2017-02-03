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12:21 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

На шести станциях метро станет тише

На путях установят виброзащитные элементы, что позволит снизить шум приближающегося поезда.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В феврале начнутся работы по снижению уровня шума на шести станциях метро. Это «Владыкино», «Планерная», «Свиблово», «Динамо», «Бауманская» и «Парк культуры» (кольцевая). Работы собираются проводить в ночные часы и во время технологических окон.

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«На путевой инфраструктуре метро будут использоваться технологии LVT (Low Vibration Track — путь пониженной вибрации), которые снизят уровень шума примерно с 80 до 72 децибел», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, такие технологии уже успешно применены на Калининско-Солнцевской линии, участках от «Саларьева» до «Тропарёва» и от «Петровско-Разумовской» до «Бутырской», а также на станции «Спартак». Их будут использовать и на станциях, которые должны открыться в этом году.

Снижению шума в подземке способствуют и новые поезда «Ока» серо-голубого цвета с тихим ходом, которые курсируют на Серпуховско-Тимирязевской и других линиях метро.

Как пояснил Максим Ликсутов, за счёт всех этих работ шум в метро в среднем снизится на 10 процентов.
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В 2017 году в подземке запланировано 10 технологических окон, что в два раза меньше по сравнению с прошлым годом. Их проводят по воскресеньям, когда в метро меньше пассажиров.

За 26 часов специалисты успевают сделать те работы, на которые нужно около месяца, если выполнять их только по ночам. Это, например, замена дефектных рельсов, ремонт шпал, санитарная обработка и так далее.

В ближайшее время в метро планируется открытие трёх станций Калининско-Солнцевской линии: «Минской», «Ломоносовского проспекта» и «Раменок» и первого участка Третьего пересадочного контура. На этом участке расположены станции «Деловой центр», «Хорошёвская», «ЦСКА», «Парк Победы» и «Петровский парк».

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