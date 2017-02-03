На шести станциях метро станет тише
На путях установят виброзащитные элементы, что позволит снизить шум приближающегося поезда.
На путях установят виброзащитные элементы, что позволит снизить шум приближающегося поезда.
В феврале начнутся работы по снижению уровня шума на шести станциях метро. Это «Владыкино», «Планерная», «Свиблово», «Динамо», «Бауманская» и «Парк культуры» (кольцевая). Работы собираются проводить в ночные часы и во время технологических окон.
«На путевой инфраструктуре метро будут использоваться технологии LVT (Low Vibration Track — путь пониженной вибрации), которые снизят уровень шума примерно с 80 до 72 децибел», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития
По его словам, такие технологии уже успешно применены на
Снижению шума в подземке способствуют и новые поезда «Ока»
Как пояснил Максим Ликсутов, за счёт всех этих работ шум в метро в среднем снизится на 10 процентов.
В 2017 году в подземке запланировано 10 технологических окон, что в два раза меньше по сравнению с прошлым годом. Их проводят по воскресеньям, когда в метро меньше пассажиров.
За 26 часов специалисты успевают сделать те работы, на которые нужно около месяца, если выполнять их только по ночам. Это, например, замена дефектных рельсов, ремонт шпал, санитарная обработка и так далее.
В ближайшее время в метро планируется открытие трёх станций