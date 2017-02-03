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12:26 (мск), источник: РИА Новости

В Севастополе откроют новую еврейскую школу

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости. Новая еврейская школа будет открыта в Севастополе вместимостью до ста детей, сообщил главный раввин Крыма Бенджамин Вольф.

Источник: РИА Новости

«Помещение будет располагаться в самом центре города, относительно недалеко от синагоги. В школе помимо традиционных дисциплин будет преподаваться религиозное воспитание», — сказал РИА Новости Вольф.

По его словам, о новой школе еврейская община Севастополя мечтала с 2004 года.

«Теперь то, о чем мы думали, свершилось. Мы получаем новое помещение в центре города, рассчитанное на сто человек», — сказал Вольф и добавил, что старое здание вмещает до 50 учеников.

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