В Севастополе откроют новую еврейскую школу

«Помещение будет располагаться в самом центре города, относительно недалеко от синагоги. В школе помимо традиционных дисциплин будет преподаваться религиозное воспитание», — сказал РИА Новости Вольф.

По его словам, о новой школе еврейская община Севастополя мечтала с 2004 года.

«Теперь то, о чем мы думали, свершилось. Мы получаем новое помещение в центре города, рассчитанное на сто человек», — сказал Вольф и добавил, что старое здание вмещает до 50 учеников.