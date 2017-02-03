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13:05 (мск), источник: БЕЛТА

Снег и небольшой мороз ожидаются в Беларуси на выходных

В субботу погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, по юго-востоку страны скажется влияние малоподвижного фронтального раздела — там пройдет снег, ночью по Гомельской области — сильный снег.

Источник: БЕЛТА

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и небольшой мороз ожидаются в Беларуси на выходных, со следующей недели морозы усилятся, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

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В субботу погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, по юго-востоку страны скажется влияние малоподвижного фронтального раздела — там пройдет снег, ночью по Гомельской области — сильный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер прогнозируется северо-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью составит 3 — 8 градусов мороза, по северу при прояснениях будет 9 — 11 градусов ниже нуля, днем ожидается от минус 1 до минус 7 градусов. В Минске в субботу будет без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер прогнозируется северо-восточный 2−7 м/с. Температура ночью составит 4−6 градусов мороза, днем — 2−4 градуса ниже нуля.

В воскресенье погоду будет формировать в основном область повышенного давления, на юго-западе и северо-востоке скажется влияние атмосферных фронтов. Ночью по юго-западу, днем преимущественно по южной половине страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах — гололедица. Температура ночью составит 3 — 10 градусов ниже нуля, по северо-востоку при прояснениях будет до минус 13 градусов, днем — 1−8 градусов мороза. В столице днем пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет северо-восточный 2−7 м/с. Температура ночью составит 7−9 градусов ниже нуля, днем — около 7 градусов мороза.

«Очередной период морозной погоды ожидается в Беларуси на следующей неделе. Похолодает», — отметил Дмитрий Рябов. В понедельник погоду обусловят атмосферные фронты, перемещающиеся с юго-запада Европы. Преимущественно по юго-западу страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура в течение суток составит 6−13 градусов ниже нуля, по юго-западу Брестской области прогнозируется 4−5 градусов мороза, в северо-восточных районах будет минус 14-минус 15 градусов, ночью при прояснении- до минус 18.

Далее морозы еще окрепнут, и к середине недели температура воздуха понизится ночью до 15−20 градусов ниже нуля, при прояснениях — до минус 21−24 градуса, по северу может быть 25−28 градусов мороза, днем ожидается 13−18 градусов ниже нуля, по юго-западу минус 8−12 градусов.

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