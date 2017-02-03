Киевскому госпиталю срочно нужна кровь для раненых в АТО
В пятницу, 3 февраля, в Киев прибудет борт с военными.
В пятницу, 3 февраля, в Киев прибудет борт с военными.
Центральному Клиническому военному госпиталю в Киеве срочно нужны доноры крови для раненых военных, которые прибыли из зоны АТО.
Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала столичный волонтер Елена Климина.
Она сообщила, что в пятницу, 3 февраля, в госпиталь прибывает борт из Днепра.
«Просим откликнуться доноров для сдачи крови. Имеем потребность в донорах всех групп с минусовым резусом 1-/2-/3-, а особенно 3+/4-», — написала Климина.
По ее словам, в пятницу утром в госпиталь пришло большое количество желающих сдать кровь.
«Военные, студенты, мамы в декрете, курсанты, офисные работники… Люди идут и идут», — написала волонтер.
Она отметила, что 3 февраля принимается кровь только с отрицательным (-) резусом.
«С понедельника все группы крови», — сообщила Климина.
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