В Перми вновь ожидается ультраполярное вторжение с заморозками до -30°
Синоптики предупреждают, что период аномальных холодов может затянуться.
Синоптики предупреждают, что период аномальных холодов может затянуться.
Очередное похолодание ожидается в Прикамье после 5 февраля.
По прогнозу синоптиков, в этот раз аномальные холода могут затянуться на длительный срок. Правда, сколько именно дней в Прикамье будет держаться температура воздуха около -30 градусов, говорить пока рано.
Как сообщают специалисты
«Наибольший интерес представляет ситуация во второй половине недели, когда может осуществиться еще более серьезное ультраполярное вторжение. Над Уралом или востоком Европейской России может сформироваться изолированный и очень холодный тропосферный циклон, что может привести к продолжительному периоду аномально холодной погоды», — сообщают специалисты.