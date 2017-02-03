В Перми вновь ожидается ультраполярное вторжение с заморозками до -30°

Очередное похолодание ожидается в Прикамье после 5 февраля.

По прогнозу синоптиков, в этот раз аномальные холода могут затянуться на длительный срок. Правда, сколько именно дней в Прикамье будет держаться температура воздуха около -30 градусов, говорить пока рано.

Как сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ, 5 февраля днём температура воздуха опустится до −22… −25°, а к 7 февраля столбик термометра может упасть до −25… −30° (местами по северо-западу до -35°).

«Наибольший интерес представляет ситуация во второй половине недели, когда может осуществиться еще более серьезное ультраполярное вторжение. Над Уралом или востоком Европейской России может сформироваться изолированный и очень холодный тропосферный циклон, что может привести к продолжительному периоду аномально холодной погоды», — сообщают специалисты.