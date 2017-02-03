Московский зоопарк пополнится новыми тропическими бабочками

В Московском зоопарке появятся новые азиатские и американские тропические бабочки. Всего планируется закупить 900 личинок, часть бабочек уже можно увидеть в павильоне «Птицы и бабочки», об этом m24.ru рассказали в пресс-службе зоопарка.

Пока неизвестно, когда именно насекомые появятся в зоопарке — процесс согласования и доставки может занять некоторое время.

На старой территории зоосада «Оранжерея» в феврале этого года заработала обновленная экспозиция «Ночные бабочки». Посетители зоопарка могут увидеть полет и кормление сумеречных бабочек, которые ведут ночной образ жизни.

Для насекомых воссоздается искусственная ночь, декорации освещены в красном спектре, которые не воспринимают бабочки. При этом, с наступлением темноты, для них приходит день. Для животных автоматически включаются лампы дневного света.