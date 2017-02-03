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12:53 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутянка родила ребенка в поезде «Москва − Владивосток»

Иркутянка родила ребёнка в поезде, следовавшем из Москвы во Владивосток. Об этом 3 февраля 2017 года сообщает «Восток-Медиа».

Ребенок родился утром 22 января, когда поезд был недалеко от станции Барабинск Новосибирской области. Приморские проводники вместе с пассажиркой, которая оказалась врачом, приняли роды прямо в поезде.

Как сообщает «Восток-Медиа», поезд № 99100 ехал из Москвы во Владивосток. Во время движения по Новосибирской области к начальнику поезда Владимиру Сикорскому обратились проводницы и сообщили, что у одной из пассажирок начались роды. Экипаж по громкой связи объявил, что женщине требуется помощь. Оказалось, что в одном из вагонов ехала детская группа, в составе которой был врач. Она согласилась помочь роженице.

«Пассажирка ехала в плацкартном вагоне, проводники уступили ей своё купе для удобства. Пока женщина рожала, я вызвал скорую помощь. Иркутянка рано утром 22 января благополучно родила девочку. По прибытии на станцию её ждала бригада врачей, откуда маму и малышку увезли в больницу. Нам стало известно, что в больнице на станции она пробыла три дня и 25 января выехала в Иркутск», — рассказал Владимир Сикорский.

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