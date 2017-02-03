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13:10 (мск), источник: РИА Новости

Заключенных в омской колонии начали перевоспитывать с помощью йоги

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Осужденные в омской исправительной колонии № 3, посещающие недавно открытый кружок йоги, становятся более уравновешенными и меньше нарушают режим содержания, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Омской области.

Источник: Reuters

Администрация исправительной колонии № 3 строгого режима приняла решение в рамках проведения спортивно-массовой работы открыть кружок йоги. В настоящее время в нем занимаются 10 осужденных по видеоурокам, говорится в сообщении.

«Занятие йогой помогает осужденным стабилизировать свое психоэмоциональное состояние, ведь нахождение в местах лишения свободы накладывает отпечаток на каждого, кто отбывает наказание в виде лишения свободы. Мы уже сегодня видим результат. Осужденные меньше нарушают режим содержания, становятся более уравновешенными», — приводит пресс-служба слова заместителя начальника ИК-3 Алексея Голикова.

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