Заключенных в омской колонии начали перевоспитывать с помощью йоги

Администрация исправительной колонии № 3 строгого режима приняла решение в рамках проведения спортивно-массовой работы открыть кружок йоги. В настоящее время в нем занимаются 10 осужденных по видеоурокам, говорится в сообщении.

«Занятие йогой помогает осужденным стабилизировать свое психоэмоциональное состояние, ведь нахождение в местах лишения свободы накладывает отпечаток на каждого, кто отбывает наказание в виде лишения свободы. Мы уже сегодня видим результат. Осужденные меньше нарушают режим содержания, становятся более уравновешенными», — приводит пресс-служба слова заместителя начальника ИК-3 Алексея Голикова.