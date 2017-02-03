В Калининграде начались работы по восстановлению «Домика Канта»
В Калининграде начались работы по восстановлению «Домика Канта» в поселке Веселовка Черняховского округа, сообщили в областном
В Калининграде начались работы по восстановлению «Домика Канта» в поселке Веселовка Черняховского округа, сообщили в областном
Как сообщалось ранее, на реставрацию Дома пастора выделено более 46 млн рублей. Полученные из федерального бюджета средства пойдут строительство коммуникаций, установку ограждения и системы освещения.
Уже в ближайшее время начнутся работы по укреплению фундамента здания. Осуществлять проект будет «Специальная Научная Реставрационная
«Мы будем тщательно контролировать ход работ, поскольку это очень важный
Планируется, что работы по реставрации «Домика Канта» будут завершены до конца октября этого года.