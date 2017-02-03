В Калининграде начались работы по восстановлению «Домика Канта»

Как сообщалось ранее, на реставрацию Дома пастора выделено более 46 млн рублей. Полученные из федерального бюджета средства пойдут строительство коммуникаций, установку ограждения и системы освещения.

Уже в ближайшее время начнутся работы по укреплению фундамента здания. Осуществлять проект будет «Специальная Научная Реставрационная Проектно-Производственная Мастерская» из Москвы.

«Мы будем тщательно контролировать ход работ, поскольку это очень важный культурно-исторический объект. Также был решён вопрос с энергоснабжением Дома пастора. Отдельная линия позволит нам не только обеспечить ход строительных работ, но и последующую жизнедеятельность этого здания», — рассказал директор Калининградского историко-художественного музея Сергей Якимов.

Планируется, что работы по реставрации «Домика Канта» будут завершены до конца октября этого года.