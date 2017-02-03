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15:24 (мск), источник: АиФ Калининград

Калининградцы смогут записаться на прием к онкологам у врачей поликлиник

Калининградцы смогут записаться на прием к любому из 15 онкологов областной больницы у врачей своих поликлиник.

Источник: Аргументы и факты

Каждый из них готов принимать по 20 пациентов в день, сообщили в региональном минздраве.

Схема заработает, как только онкологическая служба консультативно-диагностической поликлиники и онкологическое отделение больницы на улице Иванникова подключат к медицинской информационной системе «БАРС. Здравоохранение».

Как отмечают в минздраве, уже сегодня расписание онкологов заведено в информационную систему и оно доступно для записи к ним на прием с рабочего места врача любой районной или городской поликлиники. При этом пациент сам сможет выбрать дату и время приема.

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