Калининградцы смогут записаться на прием к онкологам у врачей поликлиник

Каждый из них готов принимать по 20 пациентов в день, сообщили в региональном минздраве.

Схема заработает, как только онкологическая служба консультативно-диагностической поликлиники и онкологическое отделение больницы на улице Иванникова подключат к медицинской информационной системе «БАРС. Здравоохранение».

Как отмечают в минздраве, уже сегодня расписание онкологов заведено в информационную систему и оно доступно для записи к ним на прием с рабочего места врача любой районной или городской поликлиники. При этом пациент сам сможет выбрать дату и время приема.