Калининградцы смогут записаться на прием к онкологам у врачей поликлиник
Калининградцы смогут записаться на прием к любому из 15 онкологов областной больницы у врачей своих поликлиник.
Калининградцы смогут записаться на прием к любому из 15 онкологов областной больницы у врачей своих поликлиник.
Каждый из них готов принимать по 20 пациентов в день, сообщили в региональном минздраве.
Схема заработает, как только онкологическая служба
Как отмечают в минздраве, уже сегодня расписание онкологов заведено в информационную систему и оно доступно для записи к ним на прием с рабочего места врача любой районной или городской поликлиники. При этом пациент сам сможет выбрать дату и время приема.