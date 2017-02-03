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13:58 (мск), источник: УНИАН

Лоукостер Ryanair в ближайшее время может объявить о начале полетов в Украину — представитель компании

В первую очередь рассматриваются рейсы из Украины в Польшу, а также и в другие европейские страны.

Источник: УНИАН

Крупнейший лоукостер Европы авиакомпания Ryanair в ближайшее время может заявить о начале полетов в Украину.

Об этом польскому изданию Fly4free сообщил начальник юридического департамента компании по вопросам регулирования и законодательства Юлиуш Коморек.

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«Я думаю, что в ближайшем будущем мы объявим что-то по этому направлению. Украина — большой рынок с не очень привлекательной транспортной сетью и непредсказуемой ситуацией на границе. Я не могу сказать, появимся мы в Украине до конца зимнего сезона или до следующего летнего сезона», — сказал Коморек, комментируя информацию о планах авиакомпании начать полеты в Украину.

Он также добавил, что в первую очередь рассматриваются рейсы из Украины в Польшу, а также и в другие европейские страны.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что с осени 2017 года из международного аэропорта «Львов» начнет полеты новая лоукост-компания. При этом он отказался указать название авиакомпании, аргументируя это коммерческими договоренностями.

Напомним, что с 2015 года в Украине активно обсуждают заход на рынок крупнейшего лоукостера Европы — авиакомпании Ryanair. При этом и руководство аэропорта «Львов», и представители Министерства инфраструктуры отказываются отвечать на вопросы журналистов о переговорах с данной авиакомпанией.

При этом в конце 2016 года замминистра инфраструктуры Евгений Кравцов подтвердил, что детали переговоров не разглашаются по требованию Ryanair.

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