В Выборге нашлась собака, потерявшаяся в Финляндии
Заплутавший в тумане пес из Финляндии преодолел путь почти в 40 км меньше чем за пару дней и оказался в Выборге. Ivbg.ru узнавал, как такое оказалось возможно.
Заплутавший в тумане пес из Финляндии преодолел путь почти в 40 км меньше чем за пару дней и оказался в Выборге. Ivbg.ru узнавал, как такое оказалось возможно.
Пёс по кличке Рэму живет с хозяевами в Нуйямаа на берегу озера.
Как рассказывают хозяева, обычно Рэму бегает только во дворе и близлежащих лесах. Но в прошлую пятницу
Исчезновение Рэму очень расстроило семью, особенно детей, для которых пес был лучшим другом.
Хозяева развесили объявления о пропаже животного на улице и специализированном сайте, сообщили об этом пограничникам, охотникам, а также попросили пользователей Facebook о помощи в поисках. Собаку помогали искать и соседи, но все это не приносило результатов.
Наконец, поступил звонок. Пес нашелся в Выборге, почти в 40 километрах от финского Нуйямаа.
О том, как Рэму смог проделать такой длинный путь, ivbg.ru рассказала директор ветеринарной клиники «Аурика» Юлия Моне. Именно оттуда счастливые хозяева и забрали своего четвероногого друга.
По словам Юлии, в клинику собаку привезли туристы, которые ехали из Финляндии в Россию. Они пожалели Рэму, который растеряно бродил на границе между пунктами пропуска финской и российской таможни (МАПП Нуйямаа-Брусничное). Пес, похоже, искал своих хозяев среди пассажиров проезжающих автомобилей.
Найти хозяев собаки сотрудники клиники смогли по чипу. К счастью, у четвероногого были все необходимые документы и справки о прививках, так что его не пришлось помещать в карантин. И уже очень скоро счастливые хозяева смогли забрать своего любимца домой.
Напомним, ранее ivbg.ru писал о другом четвероногом, который нелегально пересек границу и убежал из России в Финляндию.