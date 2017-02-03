В Выборге нашлась собака, потерявшаяся в Финляндии

Как рассказывают хозяева, обычно Рэму бегает только во дворе и близлежащих лесах. Но в прошлую пятницу что-то произошло и пес не вернулся. Они пытались найти собаку, но мешал густой туман.

Пёс по кличке Рэму живет с хозяевами в Нуйямаа на берегу озера.

Исчезновение Рэму очень расстроило семью, особенно детей, для которых пес был лучшим другом.

Хозяева развесили объявления о пропаже животного на улице и специализированном сайте, сообщили об этом пограничникам, охотникам, а также попросили пользователей Facebook о помощи в поисках. Собаку помогали искать и соседи, но все это не приносило результатов.

Наконец, поступил звонок. Пес нашелся в Выборге, почти в 40 километрах от финского Нуйямаа.

О том, как Рэму смог проделать такой длинный путь, ivbg.ru рассказала директор ветеринарной клиники «Аурика» Юлия Моне. Именно оттуда счастливые хозяева и забрали своего четвероногого друга.