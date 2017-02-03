Православный мессенджер на платформе Telegram заработал в России

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Православный мессенджер «Правжизнь Telegram» заработал в России. Об этом сообщили в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Приложение дает возможность подписаться на официальные каналы храмов, позволяет обмениваться быстрыми сообщениями, а также пересылать фото, аудио- и видеозаписи, различные файлы.

Священнослужители с помощью приложения, отметили в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, «смогут принимать просьбы о молитвенной помощи от прихожан, оперативно получать прошения о требах, создать канал храма и делать рассылку его подписчикам, организовывать волонтеров, собирать пожертвования».

Прихожане, полагают создатели приложения, «смогут ближе познакомиться друг с другом, найти новых друзей или знакомых, обмениваться новостями, советами, услугами, оказывать молитвенную и иную помощь другим верующим».

Также при помощи приложения они смогут следить за событиями жизни избранного ими храма или монастыря.

Приложение поддерживает восемь языков общения и доступно по ссылке.