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15:00 (мск), источник: ТАСС

Православный мессенджер на платформе Telegram заработал в России

Мессенджер «Правжизнь Telegram» позволяет подписаться на официальные каналы храмов, обмениваться сообщениями, пересылать различные файлы.

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Православный мессенджер «Правжизнь Telegram» заработал в России. Об этом сообщили в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Приложение дает возможность подписаться на официальные каналы храмов, позволяет обмениваться быстрыми сообщениями, а также пересылать фото, аудио- и видеозаписи, различные файлы.

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Священнослужители с помощью приложения, отметили в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, «смогут принимать просьбы о молитвенной помощи от прихожан, оперативно получать прошения о требах, создать канал храма и делать рассылку его подписчикам, организовывать волонтеров, собирать пожертвования».

Прихожане, полагают создатели приложения, «смогут ближе познакомиться друг с другом, найти новых друзей или знакомых, обмениваться новостями, советами, услугами, оказывать молитвенную и иную помощь другим верующим».

Также при помощи приложения они смогут следить за событиями жизни избранного ими храма или монастыря.

Приложение поддерживает восемь языков общения и доступно по ссылке.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Пац сталом , ржу не могу... Хотя давно пора Богу интернет провести . Жду его в Одноклассниках и т.п..
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