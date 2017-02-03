В 2017 году в Перми появится три специальных места для выгула собак

Три специальных места для выгула собак появится в этом году в Перми. Площадки по выгулу, дрессировке и общению с собаками создадут в Черняевском и в Верхне-Курьинском участковых лесничествах. На это предусмотрены средства из бюджета Перми.

Ещё одна площадка может появиться в саду Миндовского. Городские власти согласны выделить место под создание специальной площадки на краю сквера, ограниченного улицами Советской армии и Семченко. Однако средства на благоустройство территории активисты-собаководы должны найти сами, из внебюджетных источников.

По мнению депутатов гордумы, в Перми нужно создать общий стандарт по организации площадок для выгула собак в парках и скверах.