В 2017 году в Перми появится три специальных места для выгула собак
Две площадки благоустроят за счёт городского бюджета.
Две площадки благоустроят за счёт городского бюджета.
Три специальных места для выгула собак появится в этом году в Перми. Площадки по выгулу, дрессировке и общению с собаками создадут в Черняевском и в
Ещё одна площадка может появиться в саду Миндовского. Городские власти согласны выделить место под создание специальной площадки на краю сквера, ограниченного улицами Советской армии и Семченко. Однако средства на благоустройство территории
По мнению депутатов гордумы, в Перми нужно создать общий стандарт по организации площадок для выгула собак в парках и скверах.