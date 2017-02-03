В Кировграде усилены меры газовой безопасности

В Кировграде продолжаются внеплановые межведомственные проверки газифицированных домов. Эксперты разбираются в причинах участившихся отравлений угарным газом — продуктами сгорания природного газа. Первые выводы уже есть — системы вентиляции домов нуждаются в прочистке и ремонте.

В связи с неблагоприятной ситуацией с отравлениями угарным газом по инициативе АО «ГАЗЭКС» февраль объявлен в городе месяцем безопасности. В профилактические рейды к потребителям газа отправились специалисты газовой службы, МЧС и ВДПО.

Экспертам предстоит обойти квартиры 18 многоквартирных домов, где установлено свыше 850 газовых водонагревателей. Потребителям газа раздают памятки пожарной и газовой безопасности. Особое внимание ревизоры уделяют проверке систем вентиляции и дымоудаления, от исправности которых в первую очередь зависит безопасность жильцов при пользовании газом. Надлежащее состояние дымоходов и вентиляционных каналов обязаны обеспечивать управляющие компании, регулярно привлекая специализированные организации к их проверке и прочистке. По законодательству, это необходимо делать не менее трех раз в год.

Проверка показала: дымоходы в доме на Ленина, 5 разрушены и требуют срочного ремонта. Жители рассказывают, как ведрами вытаскивают из вентиляционных каналов кирпичную крошку. Правило открывать форточки при пользовании газовыми приборами потребителями не соблюдается. В квартирах настолько холодно, что жители ходят в валенках. Засоренность каналов и отсутствие притока свежего воздуха создает предпосылки для отравлений угарным газом. Газовики вынуждены были приостановить газоснабжение дома. Подача газа будет возобновлена только после обеспечения управляющей компанией надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов. Собственники квартир отнеслись к прекращению подачи газа с пониманием. Эксперты разъяснили им всю опасность ситуации.