Родители бьют тревогу из-за нового смертельного увлечения подростков в Новосибирске

На этой неделе новосибирские родители забили тревогу — у подростков появилось новая смертельная игра Беги или умри, суть которой заключается в том, чтобы пробежать дорогу максимально близко к проезжающей машине.

Родители в Новосибирске сегодня все чаще получают сообщения о новых опасных детских увлечениях. «Исчезнувший на 24 часа» — эта игра предполагает, что подросток должен испариться из жизни родных и друзей на сутки, ни звонков ни встреч, абсолютная изоляция.

Все эти развлечения так или иначе ставят под угрозу человеческую жизнь. Почему такие игры находят популярность в интернете и как уберечь своего ребенка от соблазна поиграть со смертью, ответил пояснил клинический психолог ГБУЗ НСО ГНКПБ № 3 Илья Березин.

Откуда у детей такая склонность к опасным увлечениям?

«Реакция родителей закономерная. Вспомним, что подобные субкультуры существовали всегда. Вспомним скинхедов 10 лет назад, вспомним “эмо”, которые пропагандировали эстетику суицида. Для подростков это очень свойственно, они очень любят собираться в группы — им это важно, они чувствуют там себя принимаемыми и уважаемыми, но они могут некритично следовать ценностям этой группы», — пояснил Илья Березин.

«Я слышал, что группы в соцестях толкают детей к суициду. Мне кажется, это немножко не так. Я думаю, они могут спровоцировать, но причиной для суицида быть не может, причина лежит в другом месте», — добавил Березин.

Почему эти смертельные игры интересует подростков?

«Подростки очень сильно меняются, внезапно, даже для самих себя. И они не понимают, кто они есть на самом деле. С другой стороны, они стараются самоутвердиться, проверяют себя на стойкость. Они пытаются почувствовать себя живыми. С другой стороны, подростки могут испытывать конфликты с окружением, у них меняются интересы».

Как защитить своего ребенка?

«Родители не всегда способны принять особенности ребенка. Поэтому их чувства как агрессия нужно принимать — не становится в позу, потому что подростки очень ранимые, и они могут уйти в компанию, где они чувствуют себя понимаемыми и любимыми, но не в семье.

Когда подросток задумал суицид, он обязательно про это расскажет. Не прямо — «я собрался покончить с собой», он может поговорить об этом «как ты думаешь, а это больно» и прочее.

А если ребенок уже замечен в опасных играх?

«Есть методика «активное слушание». Для детей это очень важно. Мы видим, что он в этих группах сидит, мы чувствуем, что беда уже близко, что он может попробовать, что-то с собой сделать. Нужно без наседания, не давить, не играть, поговорить с ним об этом. Нужно принимать, что у ребенка это есть, и относится с уважением. Дать ему понятие, что он здесь любим.

Должны ли родители участвовать в общении с ребенком в социальных сетях?

Социальные сети — это обычный коммуникатор, почему бы нет. Можно добавить в друзьях, но не стоит комментировать его посты, не спрашивать, почему он то написал, а не другое — относится с уважением к его пространству.

Кому интересно, кто заинтересован в создании групп, опасных для жизни?

Я не исключаю, что группы ведут те, у кого глубокие психические отклонения. По каким то мотивам они решили подростков к этому привлечь. Есть люди, которые вышли из этого возраста — лет в 16−17, а есть люди, которые в этом возрасте остались.