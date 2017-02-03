На Коркинском разрезе удалось остановить гигантский оползень, пожар на нем ликвидируют через полгода

«Нам удалось остановить гигантский оползень, когда 10 миллионов тонн горной массы в разрезе начали двигаться, это происходило до последнего времени», — рассказал агентству «Урал-пресс-информ» генеральный директор Челябинской угольной компании Валерий Кальянов.

По его словам, через полгода планируется ликвидировать пожар на этом оползне, который давал до 40% дыма. Однако, это не сможет радикально изменить ситуацию, так как пожары возникают по всей огромной территории разреза.

Валерий Кальянов пояснил, что при полном штиле в разрезе скапливается весь газ, который «выпускает» город — из котельных, печных труб, автомобилей. Как только появляется ветер, вся скопившаяся масса приходит в движение. «И никто не знает, куда она качнётся. За два часа смог сначала может выдуть на Розу, потом — в сторону вокзала, затем — на второй участок и там раздуть. Но это есть и будет, пока есть эта яма», — рассказал Валерий Кальянов. Решение этой злободневной и неприятно пахнущей проблемы должны подсказать ученые.

Полное интервью с Валерием Кальяновым, дальнейшей судьбе разреза Коркинский, планах рекультивации и можно прочитать на сайте «Урал-пресс-информ».