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14:28 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии могут изменить правила перевода на башкирский язык

В ближайшем будущем будут внесены изменения в закон о языках народов Республики Башкортостан, сообщает «Ъ-Уфа».

После внесения поправок, все без исключения организации, в том числе коммерческие, должны будут переводить на башкирский язык не только вывески, но и тексты документов, бланки, печати, штампы, штемпеля, сообщает издание.

Башкирский язык наряду с русским, был провозглашен государственным языком республики в 1999 году. По закону, им гарантирован равноправное функционирование.

Согласно Кодексу об административных нарушениях РФ, за нарушение порядка использования языков в документах должностные лица должны облагаться штрафом до 3 тыс. рублей, юридические — до 8 тыс. рублей. Нарушение при оформлении вывесок организаций грозит штрафом до 5 тыс. руб. для должностных лиц и до 15 тыс. руб. — для юридических. За неправильный перевод вывесок, соответственно, до 5 тысяч для должностных лиц и до 15 для юридических.

Тем не менее, не все руководители организаций к переводу вывесок и прочих документов относятся добросовестно. Как рассказали нам в отделе по языковой политике управления образования администрации г. Уфы, зачастую ошибки допускается потому, что в рекламных агентствах отсутствуют специалисты, владеющие башкирским языком. Хотя, практически все вывески, наименования, режимы работы организаций и предприятий, указатели и другая визуальная информация в общественных местах города проходят обязательную терминологическую проверку.

После публикации «Ъ-Уфа» об ожидаемых поправках, общественность заволновалась: переводить вывески и бланки одно дело, перевод всех официальных документов — другое и требует дополнительных затрат.

— Предложенные нами поправки не подразумевают перевода всех документов на башкирский язык. Мы прекрасно понимаем, что в некоторых случаях это практически невозможно, — объяснила ProUfu.ru начальник отдела по языковой политике управления образования администрации ГО г. Уфа Зульфия Ханнанова. — Наши поправки, в большую часть, касаются правильного перевода вывесок. В некоторых случаях, например, когда перевод слова совпадает с оригиналом, писать на двух языках — излишне. Организации, по не знанию, пытаются перевести не переводимые слова и получаются нелепости на вывесках.

На данный момент проект поправок вынесен на общественное обсуждение для выявления положений, затрудняющих ведение предпринимательской деятельности.

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