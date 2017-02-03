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15:55 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани будут развивать туризм для детей

О разработке новых туристических маршрутов и подготовке квалифицированных и сертифицированных инструкторов говорили в Краснодаре.

Источник: ГТРК «Кубань»

Как в ребенке воспитать туриста, а также чего юным путешественникам не хватает? Этот вопрос обсуждали руководители профильных министерств региона. Туристический сезон не за горами, поэтому уже сейчас нужно разрабатывать новые пешие маршруты и возрождать старые. А главное — обеспечить их безопасность.

Только в 2016 году в турпоходы отправились более полумиллиона школьников. И все они прошли благополучно. Но проблема нехватки квалифицированных экскурсоводов все-таки существует. И если раньше их обучали только на базе ГБУ «Центра туризма и экскурсий», то в новом году сеть подготовки сертифицированных работников в этой области значительно расширится.

В крае детский туризм сейчас развивается системно, подобное внимание ему уделяют еще в одном регионе страны — в Санкт-Петербурге. Главное, чтобы все эти усилия не блокировали на местах.

— Не нам с вами это нужно — нашим детям, которые никуда не прошли: не побывали в походе, ничему не научились. Муниципалитет, дабы снять с себя полную ответственность и ни за что не отвечать, берет и запрещает, ссылаясь на рекомендации МЧС. Коллеги, ну давайте искать компромиссные решения, — говорит Анна Минькова, заместитель губернатора Краснодарского края.

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