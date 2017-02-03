Сочи и Киров свяжет прямой авиарейс
Из Кирова до черноморского курорта можно будет добраться на самолете.
Из Кирова до черноморского курорта можно будет добраться на самолете.
Прямой авиарейс включен в летнее расписание Международного аэропорта Сочи. Выполнять его будут «Саратовские авиалинии».
На направлении запустят реактивные Як-42, салон которых вмещает 120 пассажиров. Самолет будет вылетать из Сочи по пятницам в 02:30, из Кирова — в тот же день в 07:15. Время полета составляет 3 часа.
Билеты уже в продаже, их минимальная цена 7900 рублей. Однако для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы. Так, для молодежи до 24 лет и пенсионеров перелет в