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15:54 (мск), источник: Вести Сочи

Сочи и Киров свяжет прямой авиарейс

Из Кирова до черноморского курорта можно будет добраться на самолете.

Источник: Вести Сочи

Прямой авиарейс включен в летнее расписание Международного аэропорта Сочи. Выполнять его будут «Саратовские авиалинии».

На направлении запустят реактивные Як-42, салон которых вмещает 120 пассажиров. Самолет будет вылетать из Сочи по пятницам в 02:30, из Кирова — в тот же день в 07:15. Время полета составляет 3 часа.

Билеты уже в продаже, их минимальная цена 7900 рублей. Однако для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы. Так, для молодежи до 24 лет и пенсионеров перелет в эконом-классе обойдется в 4550 рублей.

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