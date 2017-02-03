В Калининграде устанавливают 12 новых камер «Безопасного города»

Три камеры обладают функцией обзорного видеонаблюдения, а девять — способны распознавать автомобильные номера. Оборудование монтируют на центральных улицах Калининграда. Все места их установки согласованы с региональным УМВД.

По словам замдиректора учреждения «Безопасный город» Ярослава Полякова, сейчас монтаж камер находится на завершающем этапе. Увеличение количества оборудования, распознающего номера, должно улучшить возможности поиска и упростить работу по выявлению маршрутов передвижения угнанных машин или транспортных средств, причастных к правонарушениям. Всего в городе работает 42 таких видеокамеры. Они контролируют все выезды и въезды в Калининград.

— В общей сложности по состоянию на февраль 2017 года обстановку в областном центре контролируют 330 видеокамер системы наружного наблюдения, принадлежащих комплексу «Безопасный город». Расширение границ комплекса будет продолжаться, — сообщил Поляков.

Кроме того, в рамках подготовки к проведению чемпионата мира «Безопасный город» планирует провести несколько совместных занятий с полицией по организации взаимодействия. Это является необходимым условием для внедрения аппаратно-программного комплекса и использования систем видеонаблюдения на территории области.

Ситуационный центр «Безопасный город» работает в Калининграде с декабря 2014 года. Проект направлен на повышение безопасности в регионе и эффективное взаимодействие с территориальными органами МВД, МЧС и другими правоохранительными органами.