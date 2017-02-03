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14:06 (мск), источник: РИА Новости

Почти три тысячи человек выступили за референдум по передаче Исаакия РПЦ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Петицию за проведение в Петербурге общегородского референдума, где горожане выскажутся по поводу передачи Исаакиевского собора РПЦ, за две недели подписали 2,9 тысячи человек, следует из материалов на портале change.org.

Источник: РИА "Новости"

В конце января депутат законодательного собрания Петербурга Максим Резник сообщил РИА Новости, что группа активистов намерена инициировать проведение референдума по вопросу передачи Исаакия РПЦ. Необходимые документы планируется подготовить в течение февраля. Общественность обеспокоилась судьбой собора после того, как власти Петербурга решили передать его на 49 лет Русской православной церкви в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Юридический статус собора, владельцем которого является город, останется прежним. Представители РПЦ заявили, что музейные функции Исаакия будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

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Как отмечается в петиции, вопрос о передаче РПЦ такого объекта, как Исаакиевский собор, следует решать на общегородском референдуме, а принятие единоличных решений по этому поводу является «неправомочным и неприемлемым».

Исаакиевский собор был построен в 1818—1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. Правительство РФ передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года. Тремя годами позже Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась к городским властям с просьбой передать ей здание Исаакиевского собора в безвозмездное пользование. Правительство города тогда приняло решение о сохранении Исаакиевского собора в оперативном управлении государственного музея-памятника «Исаакиевский собор». В августе 2015 года инициативная группа уже подавала документы о проведении референдума об участи Исаакиевского собора, но получила отказ.

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