Почти три тысячи человек выступили за референдум по передаче Исаакия РПЦ

В конце января депутат законодательного собрания Петербурга Максим Резник сообщил РИА Новости, что группа активистов намерена инициировать проведение референдума по вопросу передачи Исаакия РПЦ. Необходимые документы планируется подготовить в течение февраля. Общественность обеспокоилась судьбой собора после того, как власти Петербурга решили передать его на 49 лет Русской православной церкви в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Юридический статус собора, владельцем которого является город, останется прежним. Представители РПЦ заявили, что музейные функции Исаакия будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.
Как отмечается в петиции, вопрос о передаче РПЦ такого объекта, как Исаакиевский собор, следует решать на общегородском референдуме, а принятие единоличных решений по этому поводу является «неправомочным и неприемлемым».
Исаакиевский собор был построен в 1818—1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. Правительство РФ передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года. Тремя годами позже Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась к городским властям с просьбой передать ей здание Исаакиевского собора в безвозмездное пользование. Правительство города тогда приняло решение о сохранении Исаакиевского собора в оперативном управлении государственного музея-памятника «Исаакиевский собор». В августе 2015 года инициативная группа уже подавала документы о проведении референдума об участи Исаакиевского собора, но получила отказ.