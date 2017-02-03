Почти три тысячи человек выступили за референдум по передаче Исаакия РПЦ

В конце января депутат законодательного собрания Петербурга Максим Резник сообщил РИА Новости, что группа активистов намерена инициировать проведение референдума по вопросу передачи Исаакия РПЦ. Необходимые документы планируется подготовить в течение февраля. Общественность обеспокоилась судьбой собора после того, как власти Петербурга решили передать его на 49 лет Русской православной церкви в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Юридический статус собора, владельцем которого является город, останется прежним. Представители РПЦ заявили, что музейные функции Исаакия будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Как отмечается в петиции, вопрос о передаче РПЦ такого объекта, как Исаакиевский собор, следует решать на общегородском референдуме, а принятие единоличных решений по этому поводу является «неправомочным и неприемлемым».