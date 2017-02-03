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14:09 (мск), источник: Tengrinews

Снегопады и метели ожидаются в Казахстане на выходных

Непогода не продлится долго.

Источник: Tengrinews

Снегопады и метели ожидают синоптики в большинстве регионов Казахстана 4—6 февраля, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Однако непогода не продлится долго. Как сообщается, сместившийся на Казахстан глубокий и активный циклон покинет территорию республики уже в субботу. Но связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на погоду.

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«В большинстве областей республики ожидаются снегопады, метели с ухудшением видимости до 200−500 метров, сильный ветер 17−25 метров в секунду. Южные области в выходные дни будут находиться под влиянием атмосферных фронтов, связанных с южным циклоном. Здесь также ожидаются снегопады, туманы, гололед и местами сильный ветер 18−25 метра в секунду», — прогнозируют синоптики.

Сложные погодные условия ожидаются в горных и предгорных районах Алматинской области, где проходит Зимняя Универсиада. В субботу специалисты метеослужбы ждут здесь сильный снег, туман, порывистый ветер.

«В тыл циклону начинает смещаться холодный антициклон, с которым на территории республики ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха на 3−5 градусов ниже климатической нормы. Но это похолодание будет кратковременным, так как следующий циклон уже 6 февраля выйдет на запад Казахстана, и с ним температура вновь повысится», — резюмируют синоптики.

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