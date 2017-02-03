В 2016 году осужденных коррупционеров оштрафовали на 102 млн рублей

По материалам прокурорских проверок возбуждено 25 уголовных дел. Такие данные приводит пресс-служба краевой прокуратуры.



Основная масса нарушений касалась неисполнения требований федерального законодательства о представлении должностными лицами сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.



По требованию прокуроров полномочия 34 депутатов органов местного самоуправления, не представивших сведения о доходах, прекращены досрочно решениями представительных органов. 20 депутатов, не желая представлять вышеуказанные сведения, сложили свои полномочия добровольно.



Кроме того, выявлено 11 нарушений, связанных с неурегулированием конфликта интересов, 13 — с участием служащих в предпринимательской деятельности, в управлении хозяйствующим субъектом, 7 — с наличием близкого родства с подчиненным лицом.



Вступившими в законную силу приговорами за совершение коррупционных преступлений осуждено 268 лиц (в том числе 5 глав поселений, 1 депутат представительного органа местного самоуправления, 2 государственных служащих, 4 муниципальных служащих), из них 95 осужденным наказание назначено в виде лишения свободы, в том числе 57 — реально (от 8 месяцев до 11 лет 6 месяцев), 145 осужденным наказание назначено в виде штрафа. Максимальный размер штрафа, назначенного в качестве основного наказания, составил 50 млн руб., общая сумма штрафов составила более 102 млн руб, из которых в настоящее время уплачено на сумму более 61 млн руб.