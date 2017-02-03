Со снегопадом и метелью в выходные дни на трассах Волгоградской области поборются 118 единиц спецтехники.

Сильный снег и метель, в отдельный районах ветер порывами 15−20 метров в секунду, образование снежного наката прогнозируется в Волгоградской области на выходные Росгидрометом. Специалисты прогнозируют на камышинском направлении на автотрассах образование снежного покрова до 20 мм.

Как сообщают ВДТВ представители ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград», обеспечивающие безопасный и бесперебойный проезд транспорта дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. Мобилизованы дежурно-диспетчерские смены подрядных организаций, мобилизована снегоуборочная и тяжелая техника, обеспечен комплект запасных частей и запас горюче-смазочных и противогололедных материалов.

На подведомственные ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград» трассы на ликвидацию последствий снегопада готовы выйти 118 специальных машин, заготовлено 55 тысяч тонн пескосоляной смеси.