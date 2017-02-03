Со снегопадом и метелью в выходные дни на трассах Волгоградской области поборются 118 единиц спецтехники
Со снегопадом и метелью в выходные дни на трассах Волгоградской области поборются 118 единиц спецтехники.
Со снегопадом и метелью в выходные дни на трассах Волгоградской области поборются 118 единиц спецтехники.
Сильный снег и метель, в отдельный районах ветер порывами 15−20 метров в секунду, образование снежного наката прогнозируется в Волгоградской области на выходные Росгидрометом. Специалисты прогнозируют на камышинском направлении на автотрассах образование снежного покрова до 20 мм.
Как сообщают ВДТВ представители ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград», обеспечивающие безопасный и бесперебойный проезд транспорта дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. Мобилизованы
На подведомственные ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград» трассы на ликвидацию последствий снегопада готовы выйти 118 специальных машин, заготовлено 55 тысяч тонн пескосоляной смеси.
Автомобилистов просят при возникновении нештатной ситуации сообщать диспетчеру ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград»