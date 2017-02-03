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14:12 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Со снегопадом и метелью в выходные дни на трассах Волгоградской области поборются 118 единиц спецтехники

Со снегопадом и метелью в выходные дни на трассах Волгоградской области поборются 118 единиц спецтехники.

Источник: AP 2016

Сильный снег и метель, в отдельный районах ветер порывами 15−20 метров в секунду, образование снежного наката прогнозируется в Волгоградской области на выходные Росгидрометом. Специалисты прогнозируют на камышинском направлении на автотрассах образование снежного покрова до 20 мм.

Как сообщают ВДТВ представители ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград», обеспечивающие безопасный и бесперебойный проезд транспорта дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. Мобилизованы дежурно-диспетчерские смены подрядных организаций, мобилизована снегоуборочная и тяжелая техника, обеспечен комплект запасных частей и запас горюче-смазочных и противогололедных материалов.

На подведомственные ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград» трассы на ликвидацию последствий снегопада готовы выйти 118 специальных машин, заготовлено 55 тысяч тонн пескосоляной смеси.

Автомобилистов просят при возникновении нештатной ситуации сообщать диспетчеру ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград» 8 (4752) 71−04−32. В управлении ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград» на территории региона 549 километров. Это участки Р-22 (М-6) «Каспий» и Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград».

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