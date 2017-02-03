Синоптики прогнозируют в Нижегородской области погоду на 7º ниже климатической нормы 6—10 февраля

Об этом сообщает гидрометцентр. Согласно информации, 3—5 февраля на погодные условия в регионе в основном будет влиять антициклон.

Осадков не ожидается, только в воскресенье, 5 февраля, с приближением атмосферного фронта местами пройдет кратковременный снег. Температура воздуха в ночь на 4 февраля составит −17…−20°, в низинах до -24°, максимальная температура днем −10…−14°. В качестве преобладающего направления ветра прогнозируется восточное, со скоростью 5−10 м/с.

А в период с 6 по 10 февраля ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7º и более ниже климатической нормы (норма −8…−13º).

По словам начальника отдела метпрогнозов Ольги Мокеевой, похолодание будет связано с ультраполярным вторжением арктического воздуха. Уже 6 февраля в течение суток в холодном антициклоне синоптики ожидают −18…−23°, при прояснениях ночью мороз будет усиливаться до −25…−28°. А к 7—9 февраля в ночные и утренние часы прогнозируется −23…−28°, при прояснениях и в низинах до −30…−33°, днем температура воздуха будет колебаться от -18° до -23°.

Снег в этот период маловероятен.