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14:33 (мск), источник: dostup1.ru

Прокуратура заставила аэропорт Челябинска доплатить 20 сотрудникам

Сотрудникам, замещающим временно отсутствующих коллег, добавили 20% оклада.

Источник: РИА "Новости"

Челябинская транспортная прокуратура через суд обязала руководство местного аэропорта доплатить сотрудникам, которые временно замещали своих коллег, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на надзорное ведомство.

Прокурорской проверкой установлено, что в течение 2016 года 20 работникам не производилась доплата в размере 20% должностного оклада, предусмотренная положениями коллективного договора АО «Челябинское авиапредприятие» за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

Прокурором на данные приказы принесены протесты и направлены исковые заявления в суд. Требования прокурора удовлетворены, приказы в части установления оплаты изменены.

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Прокуратура заставила аэропорт Челябинска доплатить 20 сотрудникам
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