Омским вахтовикам, не получившим зарплату, предлагают обратиться в СКР
Многие жители нашего региона возвращаются с заработков без денег.
Многие жители нашего региона возвращаются с заработков без денег.
Омским вахтовикам, не получившим зарплату, предлагают обратиться в СКР. Об этом сообщает
Жители региона отправляются на Крайний Север и Дальний восток для работы вахтовым методом, однако не всегда они возвращаются с заработков с деньгами — нередко работодатели их обманывают и не выплачивают зарплату в сроки.
В случае, если вам не выплатили деньги, вы можете обратиться в следственное управления Следственного комитета по телефонам,