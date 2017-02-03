Омским вахтовикам, не получившим зарплату, предлагают обратиться в СКР. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

Жители региона отправляются на Крайний Север и Дальний восток для работы вахтовым методом, однако не всегда они возвращаются с заработков с деньгами — нередко работодатели их обманывают и не выплачивают зарплату в сроки.