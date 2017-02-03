Омский школьник, придумавший модель марсохода, поедет в Лос-Анджелес
Старшеклассник выйдет на сцену с флагом России.
Старшеклассник выйдет на сцену с флагом России.
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Омич Артем Павленко вместе с другими победителями теперь поедет на
Артем Павленко, победитель
— Я надеюсь выйти на сцену в США с российским флагом. До Intel ISEF я планирую усовершенствовать свой проект: в течение года я разрабатывал модель марсохода, которую и представил на Балтийском конкурсе. Я всегда был болен космосом, в прошлом году я разрабатывал спутник, а до того занимался беспилотниками. Потом я понял, что хочу исследовать другие планеты, и тут уже идея с Марсом пришла сама собой (Цитата по news.ifmo.ru.).
Напомним, что в июне 2016 года Артем Павленко стал победителем конкурса юных изобретателей в Госдуме за изобретение гексокоптера.