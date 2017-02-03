В Татарстан возвращаются сильные морозы

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Синоптики Татарстана предупреждают о сильных морозах завтра, 4 февраля.

Как сообщили в Гидрометцентре РТ, ночью и утром в субботу местами по Татарстану и в Казани при прояснениях ожидается до 25−28 градусов мороза. В Казани похолодает до -25 градусов.

Ночью и днем в отдельных районах прогнозируется туман (в Казани — ночью и утром).