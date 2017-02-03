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16:49 (мск), источник: АиФ Волгоград

22 нелегальных мигранта из Китая из Узбекистана задержаны под Волгоградом

Полиция выявила 22 нелегала из Узбекистана и Китая в Дубовском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, иностранных граждан задержали в 3,5 километрах к западу от села Пичуга. Все они незаконно трудились на одном из объектов.

«В отношении подозреваемых были составлены 25 административных протоколов за незаконное осуществление трудовой деятельности и несоответствие заявленной цели въезда в Российскую Федерацию, — уточнили в полиции. — За каждое административное нарушение они выплатили по 2 тысячи рублей».

Сейчас полиция устанавливает личность работодателя, привлекшего иностранных граждан к нелегальному труду. Ему грозит крупный административный штраф — в размере до 800 тысяч рублей за каждого иностранного рабочего.

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