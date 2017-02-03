455 детей-сирот Самарской области получили жилье благодаря вмешательству прокуратуры

По их результатам прокуроры направили в суд 667 исков об обеспечении таких граждан жилыми помещениями, внесли 29 представлений об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены.

Рассматривая заявления прокуроров, суды во всех случаях отклоняли доводы ответчиков — органов местного самоуправления об отсутствии специализированного жилищного фонда или о недостаточности бюджетных средств, поскольку данные обстоятельства не могут являться основанием для ограничения прав гражданина.

После вынесения судебных решения прокурорами контролируется их фактическое исполнение. В результате в истекшем году 455 граждан были обеспечены жилыми помещениями.

Так, жительница Исаклинского района, в 12 лет оставшаяся сиротой, проживала под опекой бабушки. После достижения совершеннолетия она была поставлена на учет как нуждающаяся в жилом помещении, однако жильем не была обеспечена.

Не дождавшись от муниципалитета исполнения обязанности по предоставлению положенного жилья, девушка обратилась за защитой своих прав в прокуратуру.