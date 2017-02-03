Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Восемь тысяч инфицированных. Репортаж «Медузы» из Орска — города с самым высоким в России уровнем ВИЧ
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
СМИ: возлюбленная олигарха хвастается откровенными снимками
"Ошиблись кандидатом": Путин о целях Киева в ДНР
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
В Думе хотят «поставить на место» Киев за атаку на Донбасс – СМИ
Лавров о том, зачем Порошенко атакует Донбасс
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
15:52 (мск), источник: НИА Самара

455 детей-сирот Самарской области получили жилье благодаря вмешательству прокуратуры

Прокуратура Самарской области в 2016 году провела ряд проверок, направленных на защиту жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По их результатам прокуроры направили в суд 667 исков об обеспечении таких граждан жилыми помещениями, внесли 29 представлений об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены.

Рассматривая заявления прокуроров, суды во всех случаях отклоняли доводы ответчиков — органов местного самоуправления об отсутствии специализированного жилищного фонда или о недостаточности бюджетных средств, поскольку данные обстоятельства не могут являться основанием для ограничения прав гражданина.

После вынесения судебных решения прокурорами контролируется их фактическое исполнение. В результате в истекшем году 455 граждан были обеспечены жилыми помещениями.

Так, жительница Исаклинского района, в 12 лет оставшаяся сиротой, проживала под опекой бабушки. После достижения совершеннолетия она была поставлена на учет как нуждающаяся в жилом помещении, однако жильем не была обеспечена.

Не дождавшись от муниципалитета исполнения обязанности по предоставлению положенного жилья, девушка обратилась за защитой своих прав в прокуратуру.

По иску прокурора, предъявленному к местной администрации, права заявительницы восстановлены. В декабре 2016 года девушка получила ключи от обустроенного жилья, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лев Хасис возглавил совет директоров «Эвотор»
Захарова: варварскому налету на Донецк нет оправдания
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес РФ
Песков опроверг признание Россией паспортов ДНР и ЛНР
«Ъ»: в России появилась новая схема отмывания денег
Хакеры: МОК просит у Макларена сведения о российских чиновниках
Власти одобрили штраф в 2 500 рублей за непропуск пешехода
Прокурор попросил приговорить Навального к пяти годам условно
Спорт
Последний шанс притормозить «Челси»: анонс матчей выходных Сейчас в это верится с трудом, но в сентябре прошлого года «Арсенал» за тайм раздавил «Челси» и отправил «синих» аж на восьмое место премьер-лиги
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Штрафы за недострой предложили отменить
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь