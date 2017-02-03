Судебные приставы Самарской области продолжат разыскивать должников на автостоянках
«Мобильный розыск» начался в регионе.
«Мобильный розыск» начался в регионе.
Акция «Мобильный розыск» проводится судебными приставами Самарской области с использованием одноименного приложения, которое позволяет оперативно получить информацию о наличии исполнительных производств, а также общей сумме задолженности неплательщика по регистрационному номеру транспортного средства. Программа показывает все возможные задолженности, которые числятся за автовладельцем.
В ходе «Мобильного розыска» судебными
В рамках акции к должникам могут быть применены меры принудительного взыскания, сообщает