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14:23 (мск), источник: НИА Самара

Судебные приставы Самарской области продолжат разыскивать должников на автостоянках


«Мобильный розыск» начался в регионе.

Акция «Мобильный розыск» проводится судебными приставами Самарской области с использованием одноименного приложения, которое позволяет оперативно получить информацию о наличии исполнительных производств, а также общей сумме задолженности неплательщика по регистрационному номеру транспортного средства. Программа показывает все возможные задолженности, которые числятся за автовладельцем.

В ходе «Мобильного розыска» судебными приставами-исполнителями должники будут осведомлены о необходимости погашения задолженностей, а так же о работе электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого граждане не только могут узнать о задолженности, но и при ее наличии — оплатить ее с помощью онлайн-ресурсов без комиссии.

В рамках акции к должникам могут быть применены меры принудительного взыскания, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

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