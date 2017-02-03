Судебные приставы Самарской области продолжат разыскивать должников на автостоянках

Акция «Мобильный розыск» проводится судебными приставами Самарской области с использованием одноименного приложения, которое позволяет оперативно получить информацию о наличии исполнительных производств, а также общей сумме задолженности неплательщика по регистрационному номеру транспортного средства. Программа показывает все возможные задолженности, которые числятся за автовладельцем.

В ходе «Мобильного розыска» судебными приставами-исполнителями должники будут осведомлены о необходимости погашения задолженностей, а так же о работе электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого граждане не только могут узнать о задолженности, но и при ее наличии — оплатить ее с помощью онлайн-ресурсов без комиссии.