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14:39 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдову снова возвращаются снегопады

Молдавские синоптики предупреждают о капризах погоды: на выходные в республике — весна, а со следующей недели — морозы и снегопады.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Весна не торопится в Молдову. После нескольких дней тепла в республику возвращаются морозы и снег, рассказала Sputnik главный синоптик центра метеорологических прогнозов Госгидрометеорологической службы Молдовы Светлана Шахова.

Синоптики обещали теплую погоду к концу этой недели. Их ожидания подтвердились — средняя температура воздуха в пятницу днем составляет +5 градусов по Цельсию.

«В ближайшую ночь ожидается около нуля, а днем в субботу 3−8 тепла. В воскресенье и понедельник будет чуть прохладнее — от 0 до —5 ночью и 0…+5 днем. То есть достаточно тепло. Ожидаются несущественные осадки в виде слабого дождя или мокрого снега», — сказала Шахова.

По ее словам, теплая погода связана с перемещением относительно теплых воздушных масс с Атлантики.

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«Такая погода сохранится до начала следующей недели. Понижения температуры следует ожидать со вторника. Это связано с прохождением вблизи территории Молдовы южного циклона, который затронет Балканские страны, акваторию Черного моря и дальше — на Восток», — отметила специалист.

Она пояснила, что с одной стороны, циклон повлияет на режим осадков в нашем регионе, а с другой — его прохождение спровоцирует перемещение с севера холодного антициклона.

«Таким образом, совместными усилиями южный циклон и антициклон привлекут с восточной Европы на Центральную, включая нашу республику, относительно холодный арктический воздух. Поэтому, начиная со вторника, начнется постепенное понижение температуры», — сказала собеседница.

Шахова подчеркнула, что к следующей пятнице в ночные часы температура воздуха опустится в ночные часы до —16, а в дневные — до —10. Как отметила синоптик, «перемещение южного циклона вдоль Балкан и Черного моря принесет снег и в нашей стране».

По ее словам, когда на большей части территории Молдовы будет слабый снег, на юге страны возможны осадки в виде дождя.

«На стыке вторника и среды — возможны сильные осадки — где-то снегопады, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. То есть, снег ожидается во вторник-среду, в том числе сильный снег. Во второй половине недели, когда мы ожидаем морозы до —16, осадки прекратятся», — заключила Шахова.

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