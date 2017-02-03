У фигуристки из Южной Кореи онемели ноги после выступления

Участница Универсиады-2017 из Южной Кореи после выступления покинула лед в сопровождении тренеров. У спортсменки онемели ноги, сообщает BNews.kz.

Все произошло после соревнований по конькобежному спорту среди женщин на дистанцию 5000 метров. В тройке лидеров оказались спортсменка из Белоруссии, взявшая золото, Япония на втором месте и бронза у Южной Кореи.

Последняя, после напряженной борьбы, вырвав победу у россиянки, не смогла передвигаться самостоятельно. Покинуть лед ей помогли тренеры. А от помощи медиков бронзовый призер отказалась.