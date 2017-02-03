Жителей Башкирии беспокоят московские коллекторы — УФССП

Те названивали в основном гражданам, задолжавшим микрофинансовым организациям.
Начальник отдела по контролю за коллекторскими агентствами Евгений Слободчиков пояснил, что граждане, считающие, что их права ущемлены, могут обратиться с жалобой в службу приставов.
. К заявлению следует приложить документы, подтверждающие факт нарушения. Это может быть распечатка SMS и детализация звонков, а также аудиозапись разговора, если ее удалось произвести.
Как ранее сообщалось, коллекторам запретили угрожать должникам и пугать их. На территории Башкортостана, по данным ведомства, не зарегистрировано ни одной организации, работающей в сфере возврата просроченных задолженностей.