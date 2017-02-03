В Калининградской области намерены устроить первую в регионе кемпинг-стоянку

«Мы привозим в Калининград зарубежные ноу-хау для малого бизнеса и пытаемся внедрить их здесь, — сообщил президент “Виктории”. — К сожалению, многие муниципалитеты не приспособлены к внедрению инноваций и новых технологий. Мы считаем, что Гусевский городской округ имеет большой опыт по внедрению новых технологий и власти города всегда открыты к диалогу».

Как рассказал Олег Матукевич, Фонд знаний и технологий для малого и среднего бизнеса «Виктория» создан в 2008 году.

Евгений Михайлов и Олег Матукевич обсудили возможность реализации в Гусеве проекта «Караванинг» по организации туристических поездок в так называемых автодомах или же жилых прицепах.

«Несмотря на то, что для Калининградской области это новое явление, я уверен, оно придется по вкусу в первую очередь сторонникам активного образа жизни и отдыха на природе, — отметил Евгений Михайлов. — Хорошо подойдет и для любителей семейного отдыха, и для путешествий шумными компаниями, и для тех, кто любит путешествовать один».

Однако в Калининградской области нет кемпинг-стоянок и баз для технического обслуживания «домов на колесах». Михайлов и Матукевич договорились о реализации первого проекта организации кемпинг-стоянки на востоке Калининградской области — в Гусеве.

«Мы готовы предоставить земельный участок и оказать содействие по оснащению его необходимой инфраструктурой, — сказал глава администрации. — Ведь хорошо оснащенная кемпинг-стоянка — это как звездная гостиница. А комфорт всегда важен для автотуристов и гостей города».