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16:27 (мск), источник: КалининградLive

В Калининградской области намерены устроить первую в регионе кемпинг-стоянку

ИА Бесспорно RU. В Калининградской области в городе Гусеве состоялась встреча главы администрации Гусевского городского округа Евгения Михайлова с президентом фонда знаний и технологий для малого и среднего бизнеса «Виктория» Олегом Матукевичем. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

«Мы привозим в Калининград зарубежные ноу-хау для малого бизнеса и пытаемся внедрить их здесь, — сообщил президент “Виктории”. — К сожалению, многие муниципалитеты не приспособлены к внедрению инноваций и новых технологий. Мы считаем, что Гусевский городской округ имеет большой опыт по внедрению новых технологий и власти города всегда открыты к диалогу».

Как рассказал Олег Матукевич, Фонд знаний и технологий для малого и среднего бизнеса «Виктория» создан в 2008 году.

Евгений Михайлов и Олег Матукевич обсудили возможность реализации в Гусеве проекта «Караванинг» по организации туристических поездок в так называемых автодомах или же жилых прицепах.

«Несмотря на то, что для Калининградской области это новое явление, я уверен, оно придется по вкусу в первую очередь сторонникам активного образа жизни и отдыха на природе, — отметил Евгений Михайлов. — Хорошо подойдет и для любителей семейного отдыха, и для путешествий шумными компаниями, и для тех, кто любит путешествовать один».

Однако в Калининградской области нет кемпинг-стоянок и баз для технического обслуживания «домов на колесах». Михайлов и Матукевич договорились о реализации первого проекта организации кемпинг-стоянки на востоке Калининградской области — в Гусеве.

«Мы готовы предоставить земельный участок и оказать содействие по оснащению его необходимой инфраструктурой, — сказал глава администрации. — Ведь хорошо оснащенная кемпинг-стоянка — это как звездная гостиница. А комфорт всегда важен для автотуристов и гостей города».

Власти города надеются, что с появлением кемпинг-стоянки в Гусеве увеличится и поток туристов. Кроме того, по мнению Евгения Михайлова, с развитием караванинга в Гусеве появится еще одна возможность для реализации международных проектов и проектов в рамках трансграничного сотрудничества с партнерами из Польши и Литвы.

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