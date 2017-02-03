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17:54 (мск), источник: ИА Татар-информ

Названы районы Татарстана с лучшей и худшей противопожарной обстановкой

В Татарстане в 2016 году количество пожаров сократилось на 1,5 процента.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). На итоговой коллегии МЧС по РТ названы районы республики, где лучшим образом решаются вопросы пожарной безопасности — это Бугульминский, Лаишевский, Мамадышский, Чистопольский и Черемшанский муниципальные районы.

Об этом на итоговой коллегии МЧС по РТ заявил начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.

Между тем есть и районы, где ситуация пожарной безопасности ухудшилась по сравнению с прошлым годом. Увеличилось количество пожаров и гибель людей в Актанышском, Бавлинском, Муслюмовском, Сармановском, Балтасинском, Буинском Зеленодольском, Нижнекамском и ряде других муниципальных районов.

В Татарстане в минувшем году количество пожаров сократилось почти на 1,5 процента. В 2016 году в республике было зафиксировано 3328 пожаров. Для сравнения: в 2015 году их количество было 3372. Количество людей, погибших на пожарах, в Татарстане сократилось почти на треть. В 2016 году в РТ в огне погиб 141 человек. В 2015 году жертв было больше — 193 человека.

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