В Волгограде построят школу на тысячу мест

На строительство современной школы на условиях софинансирования будет потрачено 607 млн рублей: 447 млн — средства федеральной субсидии, выделенной волгоградскому региону в 2017 году на создание новых мест в общеобразовательных организациях.

Волгоградская область вошла в число 57 победителей федерального конкурсного отбора региональных программ, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ.

Как рассказали в комитете строительства Волгоградской области, проект школы уже есть и получил положительное заключение госэкспертизы. Новое образовательное учреждение рассчитано на 40 классов. Объект будет построен по всем современным нормам и требованиям. Учтут и принцип «безбарьерной среды»: для детей с ограниченными возможностями здоровья проект предусматривает установку подъемников, широких дверных проемов, пандусов и других средств.

В новой школе будут многофункциональный спортивный зал, деловой центр. Согласно проекту, актовый зал рассчитан на 336 мест. В учебном заведении запланированы web-мастерские и лингафонные кабинеты. Уже решено создать на базе новой школы «Центр развития гуманитарных наук» с углубленным изучением русского языка, литературы, истории, краеведения.