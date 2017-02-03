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17:18 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде построят школу на тысячу мест

Новый объект появится в микрорайоне «Долина» Советского района.

На строительство современной школы на условиях софинансирования будет потрачено 607 млн рублей: 447 млн — средства федеральной субсидии, выделенной волгоградскому региону в 2017 году на создание новых мест в общеобразовательных организациях.

Волгоградская область вошла в число 57 победителей федерального конкурсного отбора региональных программ, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ.

Как рассказали в комитете строительства Волгоградской области, проект школы уже есть и получил положительное заключение госэкспертизы. Новое образовательное учреждение рассчитано на 40 классов. Объект будет построен по всем современным нормам и требованиям. Учтут и принцип «безбарьерной среды»: для детей с ограниченными возможностями здоровья проект предусматривает установку подъемников, широких дверных проемов, пандусов и других средств.

В новой школе будут многофункциональный спортивный зал, деловой центр. Согласно проекту, актовый зал рассчитан на 336 мест. В учебном заведении запланированы web-мастерские и лингафонные кабинеты. Уже решено создать на базе новой школы «Центр развития гуманитарных наук» с углубленным изучением русского языка, литературы, истории, краеведения.

Сейчас возводится микрорайон «Долина». Наряду с жилыми домами строятся и социальные объекты — такую задачу перед компаниями-застройщиками ставят региональные власти: это часть долгосрочной стратегии развития Волгоградской области, обозначенной главой региона Андреем Бочаровым. До 2030 года здесь появятся порядка 700 современных трехэтажных домов общей площадью более двух миллионов квадратных метров — новоселами станут 34200 семей. В 2017 году жильем обзаведутся уже 1600 семей.

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