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15:42 (мск), источник: УНИАН

Нацбанк: из-за повышения «минималки» работу могут потерять до 630 тысяч украинцев

В НБУ также спрогнозировали, что снижение официальной занятости будет частично компенсировано ростом неформальной или неофициальной занятости.

Источник: УНИАН

Принятое правительством решение о повышении минимальной заработной платы в Украине до 3200 грн может привести к снижению занятости населения, особенно в сфере малого и среднего бизнеса, работу могут потерять до 630 тыс. граждан, говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины.

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«По оценкам НБУ, рост расходов на оплату труда, особенно для малого и среднего бизнеса, приведет к снижению занятости более значительному, чем прогнозировалось ранее. Доля сокращений сотрудников из-за повышения минимальной зарплаты составит 5,4%, или около 630 тыс. человек, — говорится в отчете НБУ. В целом показатель безработицы составит порядка 10% по методологии МОТ.

В Нацбанке также спрогнозировали, что снижение официальной занятости будет частично компенсировано ростом неформальной или неофициальной занятости.

Как сообщал УНИАН, с 1 января текущего года в Украине вступила в силу норма о повышении минимальной заработной платы до 3200 грн. Дополнительный объем бюджетных расходов на обеспечение повышения минимальной зарплаты, по оценкам правительства, составит свыше 40 млрд грн. Кроме того, с начала года вступили в силу законодательные нормы, которыми, среди прочего, за выплату зарплат «в конверте» предусматривается штраф в размере 100 минимальных заработных плат.

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