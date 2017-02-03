МЧС Крыма прогнозирует паводки: толщина снега в горах — 1,5 метра

«Мы усиленно готовимся к ожидающемуся паводку. Вчера провел совещание, сотрудники выехали на места. Сейчас проводим комплекс мероприятий по обеспечению его безопасного прохождения. Такого не было в горах порядка 30 лет: около полутора метров толщина снега», — рассказал Шахов во время рабочей встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Уже сейчас начата работа по расчистке русла водоемов. «Необходимо, чтобы паводок собирался в те водоемы, которые нам нужны для обеспечения курортного сезона в Республике Крым», — подчеркнул Шахов.

В преддверие паводкоопасного периода глава Крыма поручил крымскому МЧС совместно с Госкомводхозом контролировать уровень воды в водохранилищах, чтобы не допустить переизбытка.

«С Государственным комитетом по водному хозяйству и мелиорации организуйте дежурство с целью контроля уровня воды в водохранилищах, который надо постоянно отмечать. Если количество воды превышает безопасный уровень, необходимо проводить своевременные сбросы. Держите данный вопрос на контроле», — поручил Аксенов.