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16:16 (мск), источник: РИА Крым

МЧС Крыма прогнозирует паводки: толщина снега в горах — 1,5 метра

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости (Крым). Крымские спасатели заблаговременно начали готовиться к безаварийному прохождению паводков — разрабатываются и утверждаются планы проведения мероприятий, определяются работы по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций, сообщил начальник Главного управления МЧС России по РК, министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

«Мы усиленно готовимся к ожидающемуся паводку. Вчера провел совещание, сотрудники выехали на места. Сейчас проводим комплекс мероприятий по обеспечению его безопасного прохождения. Такого не было в горах порядка 30 лет: около полутора метров толщина снега», — рассказал Шахов во время рабочей встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Уже сейчас начата работа по расчистке русла водоемов. «Необходимо, чтобы паводок собирался в те водоемы, которые нам нужны для обеспечения курортного сезона в Республике Крым», — подчеркнул Шахов.

В преддверие паводкоопасного периода глава Крыма поручил крымскому МЧС совместно с Госкомводхозом контролировать уровень воды в водохранилищах, чтобы не допустить переизбытка.

«С Государственным комитетом по водному хозяйству и мелиорации организуйте дежурство с целью контроля уровня воды в водохранилищах, который надо постоянно отмечать. Если количество воды превышает безопасный уровень, необходимо проводить своевременные сбросы. Держите данный вопрос на контроле», — поручил Аксенов.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РК, для своевременного оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут произойти во время пропуска паводков и наводнения, в территориальных подразделениях в постоянной готовности находится около двух тысяч человек и 423 единицы специальной и аварийно-спасательной техники, а также 250 единиц автономных источников питания и 23 единицы плавсредств.

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