В Воронеже откроется выставка-размышление «Про отходы»
Экспозиция пропагандирует раздельный сбор мусора.
Экспозиция пропагандирует раздельный сбор мусора.
Передвижная
Воронежцы увидят на выставке тематические плакаты и станут участниками образовательной программы, пропагандирующей раздельный сбор мусора ответственное обращение с отходами. Горожане посетят
Экспозиция проработает до 28 февраля. Выставку создали эксперты московского Центра экономии ресурсов. За три года экспозиция побывала в 20 городах России, где ее посмотрели 85,4 тыс. человек.
Контекст
Активисты Greenpeace составили рейтинг регионов по решению проблем бытовых отходов в июле 2016 года. Воронежская область оказалась в середине списка, получив два балла.
Greenpeace предложил жителям всей страны, в том числе и воронежцам, подписать петицию за установку в регионе баков для раздельного сбора мусора в сентябре 2016 года. К концу месяца городские власти разработали схему обращения с отходами.