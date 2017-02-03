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15:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже откроется выставка-размышление «Про отходы»

Экспозиция пропагандирует раздельный сбор мусора.

Передвижная выставка-размышление «Про отходы» откроется в воронежском Центре досуга Дворца творчества детей и молодежи (площадь Детей, 1) в понедельник, 6 февраля. Вход свободный. Торжественное открытие состоится в 17:00 пятницы, 10 февраля, сообщила пресс-служба регионального департамента природных ресурсов и экологии.

Воронежцы увидят на выставке тематические плакаты и станут участниками образовательной программы, пропагандирующей раздельный сбор мусора ответственное обращение с отходами. Горожане посетят мастер-классы «Экологические дом», «Чистая вода», «Разделяй и здравствуй», а также увидят тематические фильмы «Дом», «Жажда мира» и «Мусор».

Экспозиция проработает до 28 февраля. Выставку создали эксперты московского Центра экономии ресурсов. За три года экспозиция побывала в 20 городах России, где ее посмотрели 85,4 тыс. человек.

Контекст

Активисты Greenpeace составили рейтинг регионов по решению проблем бытовых отходов в июле 2016 года. Воронежская область оказалась в середине списка, получив два балла.

Greenpeace предложил жителям всей страны, в том числе и воронежцам, подписать петицию за установку в регионе баков для раздельного сбора мусора в сентябре 2016 года. К концу месяца городские власти разработали схему обращения с отходами.

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