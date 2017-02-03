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15:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В петропавловском селе открыли новую врачебную амбулаторию

Это третий современный медпункт в районе.

В Старокриушанском сельском поселении Петропавловского района на территории старой больницы открыли новую врачебную амбулаторию в пятницу, 3 февраля.

Строительство началось летом 2016 года. В амбулатории есть две палаты дневного стационара на 10 мест, приемный, смотровой и процедурные кабинеты, круглосуточная скорая помощь, ведется прием терапевтический, детский и стоматологический. Имеются автономная газовая котельная, ряд подсобных помещений, водопровод, канализация, новые оборудование и мебель. Также на территории амбулатории ведется видеонаблюдение.

— Теперь главная задача — сохранить амбулаторию в чистоте и порядке, а весной разбить клумбы и высадить цветы, — сказал глава администрации Старокриушанского поселения Михаил Лазуренко.

Местный житель Александр Матвеев за собственные средства выложил тротуарные дорожки вокруг нового здания.

— Новое помещение было необходимо. Мы очень рады, что теперь будем работать в комфортных условиях с новым оборудованием и приборами, — сказала врач-терапевт Марина Воробьева.

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы отец Сергий прочитал молебен и освятил помещение амбулатории и его сотрудников. Ансамбль казачьей песни «Вольница» показал концерт для гостей и сельчан.

На строительство амбулатории из облбюджета выделили около 9 млн рублей. Это третий современный медпункт в районе.

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