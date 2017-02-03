Трамп высмеял Шварценеггера за его работу губернатором Калифорнии
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высмеял голливудского актера Арнольда Шварценеггера, раскритиковав его работу в качестве губернатора Калифорнии и ведущего
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высмеял голливудского актера Арнольда Шварценеггера, раскритиковав его работу в качестве губернатора Калифорнии и ведущего
Ранее Шварценеггер предложил Трампу «поменяться работами», таким образом он ответил на очередной упрек президента в низких рейтингах
«Да, Арнольд Шварценеггер
Шоу имело высокие рейтинги и было трижды номинировано на премию Emmy. Но позже миллионера попросили покинуть программу
Шоу возобновилось в 2017 году. Новым ведущим программы стал киноактер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер. По данным СМИ, у программы довольно низкие рейтинги.