Трамп высмеял Шварценеггера за его работу губернатором Калифорнии

«Да, Арнольд Шварценеггер по-настоящему плохо справился с работой губернатора Калифорнии, но еще хуже — с работой ведущего шоу “Ученик”… Но он хотя бы попытался!», — заявил Трамп в своем микроблоге Twitter.

Ранее Шварценеггер предложил Трампу «поменяться работами», таким образом он ответил на очередной упрек президента в низких рейтингах реалити-шоу «Ученик» с участием актера, которую ранее вел победивший на президентских выборах бизнесмен.

Реалити-шоу «Ученик» — программа на телеканале NBC, в котором звезды помогают собрать деньги на благотворительность. В 2004 году его исполнительным продюсером и ведущим стал Трамп.

Шоу имело высокие рейтинги и было трижды номинировано на премию Emmy. Но позже миллионера попросили покинуть программу из-за его скандальных предвыборных заявлений.

Шоу возобновилось в 2017 году. Новым ведущим программы стал киноактер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер. По данным СМИ, у программы довольно низкие рейтинги.