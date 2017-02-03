Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
От боли в спине не помогают никакие лекарства
В НАТО ответили на информацию о разговоре пранкера с генсеком
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Кайли Миноуг бросила жениха из-за измен
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
СМИ: возлюбленная олигарха хвастается откровенными снимками
"Ошиблись кандидатом": Путин о целях Киева в ДНР
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
СМИ: Родион Газманов поставил условия будущей невесте
СМИ: подруга олигарха хвастается откровенными фото
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
20Ситуация на юго-востоке Украины
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
16:23 (мск), источник: РИА Новости

Трамп высмеял Шварценеггера за его работу губернатором Калифорнии

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высмеял голливудского актера Арнольда Шварценеггера, раскритиковав его работу в качестве губернатора Калифорнии и ведущего реалити-шоу «Ученик» на канале NBC.

Источник: AP 2016

Ранее Шварценеггер предложил Трампу «поменяться работами», таким образом он ответил на очередной упрек президента в низких рейтингах реалити-шоу «Ученик» с участием актера, которую ранее вел победивший на президентских выборах бизнесмен.

«Да, Арнольд Шварценеггер по-настоящему плохо справился с работой губернатора Калифорнии, но еще хуже — с работой ведущего шоу “Ученик”… Но он хотя бы попытался!», — заявил Трамп в своем микроблоге Twitter.

Читайте также
Шварценеггер предложил Трампу «поменяться работами»

Реалити-шоу «Ученик» — программа на телеканале NBC, в котором звезды помогают собрать деньги на благотворительность. В 2004 году его исполнительным продюсером и ведущим стал Трамп.

Шоу имело высокие рейтинги и было трижды номинировано на премию Emmy. Но позже миллионера попросили покинуть программу из-за его скандальных предвыборных заявлений.

Шоу возобновилось в 2017 году. Новым ведущим программы стал киноактер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер. По данным СМИ, у программы довольно низкие рейтинги.

Комментарии
2
Иван Петров
Hasta la vista, baby.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
vesta
Утер Терминатора.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему визит Путина в Венгрию обеспокоил Украину
Кремль ответил на критические высказывания Лукашенко в адрес РФ
Захарова: варварскому налету на Донецк нет оправдания
Песков: Россия официально не признавала паспорта ДНР и ЛНР
«Ъ»: в России появилась новая схема отмывания денег
Хакеры: МОК просит у Макларена сведения о российских чиновниках
Прокурор попросил приговорить Навального к пяти годам условно
Паника в соцсетях: россияне массово закрывают свои аккаунты
Спорт
Последний шанс притормозить «Челси»: анонс матчей выходных Сейчас в это верится с трудом, но в сентябре прошлого года «Арсенал» за тайм раздавил «Челси» и отправил «синих» аж на восьмое место премьер-лиги
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
За капремонтом можно будет следить по интернету
Россияне будут благоустраивать дворы на субботниках
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь