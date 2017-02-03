В Индии у женщины из головы извлекли живого таракана

Женщина 42 лет проснулась среди ночи от «зудящего ощущения» в носу. Позднее она почувствовала, что ей трудно дышать, и обратилась за помощью в местную больницу. Медики определили причину лишь с четвертой попытки. Специалисты, наконец, установили, что внутри головы женщины находится насекомое.