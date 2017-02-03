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16:07 (мск), источник: РИА Новости

В Индии у женщины из головы извлекли живого таракана

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Медики в городе Ченнаи на юге Индии провели операцию по извлечению таракана из головы женщины, после манипуляций выяснилось, что насекомому удалось выжить, сообщает пятницу портал India.

Источник: AP 2016

Женщина 42 лет проснулась среди ночи от «зудящего ощущения» в носу. Позднее она почувствовала, что ей трудно дышать, и обратилась за помощью в местную больницу. Медики определили причину лишь с четвертой попытки. Специалисты, наконец, установили, что внутри головы женщины находится насекомое.

Как сообщили медики, таракан, проникший в голову пациентки через нос, поселился в районе переносицы, в критической близости к головному мозгу. Процедура извлечения заняла 45 минут.

«Это первый подобный случай в моей 30-летней практике», — сказал проводивший операцию доктор, отметив, что ему доводилось извлекать из носовой полости бусины, пуговицы, мел, а однажды даже пиявку.

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