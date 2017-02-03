В Перми приостановили продажу спиртосодержащих лосьонов

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещено торговать спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 28%. Исключения представляют стеклоомывающие жидкости, нежидкая спиртосодержащая непищевая продукция.

Несоблюдение требования влечет наложение административного штрафа:

— на граждан в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей;.

— на должностных лиц — от 3 до 4 тысяч рублей;.

— на юридических лиц — от 30 до 40 тысяч рублей.

Контроль за исполнением постановления на территории Перми возложен на управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.