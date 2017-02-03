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15:40 (мск), источник: Интерфакс

Еж и енот из екатеринбургского зоопарка предсказали позднюю весну

Екатеринбург. 3 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Еж Пых и енот Дзен из зоопарка Екатеринбурга в пятницу сделали прогноз погоды на предстоящую весну, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» начальник отдела по связям с общественностью зоопарка Игорь Пермяков.

Первым предсказателем стала самка енота Дзен. Сотрудники зоопарка подготовили емкость с водой, куда положили разноцветные теннисные мячики. Однако животное больше интересовали присутствовавшие на мероприятии люди.

«Она отвлеклась, раздухарилась, разыгралась. Трудно было заставить ее проявить внимание к мячикам. Мы решили дать ей немного отдохнуть и перейти к предсказаниям с ежом», — отметил И. Пермяков.

Еж Пых оказался более сговорчивым. Из двух мисок с табличками «ранняя весна» и «поздняя весна» животное, не раздумывая, выбрало второй вариант. Затем сотрудники зоопарка поменяли таблички, чтобы определить, солнечная или пасмурная погода нас ждет весной.

«Здесь ежик тоже без проблем справился с задачей: подошел к миске с табличкой солнечно и отведал лакомство, которое приготовили», — сказал И. Пермяков.

После этого сотрудники зоопарка вернулись ко второму «метеорологу» — Дзен. В этот раз вместо мячиков в емкость с водой положили камушки.

«Побольше интереса она проявила к камню, который обозначал, что будет поздняя весна. Потрогала его и опять принялась изучать все вокруг», — уточнил собеседник агентства.

Оба животных получили лакомства в виде личинок.

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