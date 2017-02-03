Еж и енот из екатеринбургского зоопарка предсказали позднюю весну

Первым предсказателем стала самка енота Дзен. Сотрудники зоопарка подготовили емкость с водой, куда положили разноцветные теннисные мячики. Однако животное больше интересовали присутствовавшие на мероприятии люди.

«Она отвлеклась, раздухарилась, разыгралась. Трудно было заставить ее проявить внимание к мячикам. Мы решили дать ей немного отдохнуть и перейти к предсказаниям с ежом», — отметил И. Пермяков.

Еж Пых оказался более сговорчивым. Из двух мисок с табличками «ранняя весна» и «поздняя весна» животное, не раздумывая, выбрало второй вариант. Затем сотрудники зоопарка поменяли таблички, чтобы определить, солнечная или пасмурная погода нас ждет весной.

«Здесь ежик тоже без проблем справился с задачей: подошел к миске с табличкой солнечно и отведал лакомство, которое приготовили», — сказал И. Пермяков.

После этого сотрудники зоопарка вернулись ко второму «метеорологу» — Дзен. В этот раз вместо мячиков в емкость с водой положили камушки.

«Побольше интереса она проявила к камню, который обозначал, что будет поздняя весна. Потрогала его и опять принялась изучать все вокруг», — уточнил собеседник агентства.

Оба животных получили лакомства в виде личинок.