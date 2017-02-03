Казанскую станцию метро «Дубравная» планируют открыть 30 августа

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов заявил, что станцию метро «Дубравная» в Казани планируется открыть 30 августа этого года. Об этом глава столичного метрополитена сообщил на выставке итоговой коллегии Министерства связи и информатизации РТ.

По словам Галявова, на «Дубравной» будут работать новые системы оплаты проезда. На других станциях их должны обновить к сентябрю этого года.