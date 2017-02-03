Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Российские лаборатории подделывали результаты тестов на отцовство
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Штрафы за недострой предложили отменить
СМИ: возлюбленная олигарха хвастается откровенными снимками
"Ошиблись кандидатом": Путин о целях Киева в ДНР
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
СМИ: Родион Газманов поставил условия будущей невесте
СМИ: подруга олигарха хвастается откровенными фото
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
20Ситуация на юго-востоке Украины
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
16:46 (мск), источник: ИА Татар-информ

Казанскую станцию метро «Дубравная» планируют открыть 30 августа

Сроки открытия станции озвучил гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов.

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов заявил, что станцию метро «Дубравная» в Казани планируется открыть 30 августа этого года. Об этом глава столичного метрополитена сообщил на выставке итоговой коллегии Министерства связи и информатизации РТ.

По словам Галявова, на «Дубравной» будут работать новые системы оплаты проезда. На других станциях их должны обновить к сентябрю этого года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Татарстане на Кубке России выступят 150 сильнейших тяжелоатлетов
Кремль ответил на критические высказывания Лукашенко в адрес РФ
Захарова: варварскому налету на Донецк нет оправдания
Песков: Россия официально не признавала паспорта ДНР и ЛНР
«Ъ»: в России появилась новая схема отмывания денег
Хакеры: МОК просит у Макларена сведения о российских чиновниках
Прокурор попросил приговорить Навального к пяти годам условно
Паника в соцсетях: россияне массово закрывают свои аккаунты
Спорт
Последний шанс притормозить «Челси»: анонс матчей выходных Сейчас в это верится с трудом, но в сентябре прошлого года «Арсенал» за тайм раздавил «Челси» и отправил «синих» аж на восьмое место премьер-лиги
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Штрафы за недострой предложили отменить
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь