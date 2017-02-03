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16:54 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде хотят установить памятник гигантскому сому у Высокого моста

Рядом с Высоким мостом может появиться памятник гигантскому сому, с которым столкнулись водолазы в Преголе во время реконструкции путепровода. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал исполнительный директор компании-подрядчика «АБЗ-Дорстрой» Алексей Коршунов.

Источник: Калининград.Ru

Пока мы только мечтаем об установке памятника сому. Задумка такая есть, но сейчас этот проект на уровне идеи. Необходимо сперва завершить все строительные работы на Высоком мосту. Думаю, месяца через три можно будет говорить об этом креативе подробнее, — говорит Коршунов.

В июле 2016 года работе водолазов в районе Высокого моста помешал гигантский сом. Хищника весом до 220 килограммов встретили в омуте рядом с немецким домиком смотрителя. Крупная рыба попыталась отогнать от своего логова рабочего, который поначалу принял речного обитателя за огромную трубу.

Из-за того, что сом помешал водолазам, бывший губернатор Николай Цуканов даже изъявил желание самостоятельно погрузиться на дно с ружьём и отпугнуть животное. Но специалисты смогли провести подводные работы без помощи главы региона, и реконструкция Высокого моста успешно продолжилась.

Отметим, что ремонтные работы на путепроводе начались в июне 2016 года. Дорожный объект разобрали, на его месте появится новое сооружение. Работы выполняет компания «АБЗ-Дорстрой». С организацией заключили контракт на сумму 859,6 млн рублей. Движение по Высокому мосту планируют открыть в июле 2017 года.

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