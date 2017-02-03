В Петербург вернутся морозы
В Северную столицу вернутся морозы. В конце недели столбик термометра опустится до -10 градусов. И это, по словам синоптиков, только начало.
В Северную столицу вернутся морозы. В конце недели столбик термометра опустится до -10 градусов. И это, по словам синоптиков, только начало.
Наступления холодов ожидают в воскресенье. А в пятницу и субботу в Петербурге и области сохранится нынешняя погода. В городе −2… −3 градуса, а по региону -1…- 8 и едва заметный снег. Умеренный ветер южного и
Похолодание продолжится и на следующей неделе. Морозы будут стоять неделю. Затем потеплеет до нынешней температуры. Она сохранится всю вторую половину февраля.