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16:07 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

В Петербург вернутся морозы

В Северную столицу вернутся морозы. В конце недели столбик термометра опустится до -10 градусов. И это, по словам синоптиков, только начало.

Источник: РИА "Новости"

Наступления холодов ожидают в воскресенье. А в пятницу и субботу в Петербурге и области сохранится нынешняя погода. В городе −2… −3 градуса, а по региону -1…- 8 и едва заметный снег. Умеренный ветер южного и юго-западного направлений. 3−8 метров в секунду. Меняться погода начнет буквально по часам в последний день недели. От -4 градусов утром до -10 ночью. Южный ветер сменится северным.

Похолодание продолжится и на следующей неделе. Морозы будут стоять неделю. Затем потеплеет до нынешней температуры. Она сохранится всю вторую половину февраля.

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